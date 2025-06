Origine ed etimologia del referendum la voce del popolo che ha creato l’Italia

Il referendum, voce del popolo, affonda le radici nell’Antica Roma, dove la democrazia si fondava sull'opinione dei cittadini. Questo fine settimana, gli italiani si troveranno di fronte a cinque quesiti cruciali, che toccano temi caldi come lavoro e immigrazione. Una questione da non sottovalutare: il voto è il potere di cambiare il proprio destino. Siamo pronti a far sentire la nostra voce?

Al termine di questa settimana, gli italiani saranno chiamati a esprimersi riguardo ai cinque quesiti incentrati su lavoro, precariato, sicurezza del lavoro e immigrazione proposti dal referendum abrogativo dell’ 8 e del 9 giugno. Un voto contestato, insabbiato, minimizzato anche dalle più alte cariche dello Stato ma che, qualunque sarà il suo esito, rimane un importantissimo strumento di esercizio della sovranità popolare. Il termine referendum affonda le sue radici nel latino, e ha origine dal gerundivo neutro sostantivato del verbo referre, ovvero «riferire», e dalla locuzione ad referendum «(convocazione) per riferire». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Origine ed etimologia del referendum, la voce del popolo che ha creato l’Italia

