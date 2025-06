Ora Mark Zuckerberg costruisce caschi intelligenti per i militari | servono per potenziare i soldati

Ora Mark Zuckerberg si avventura nel campo della difesa, sviluppando caschi intelligenti per potenziare le capacità dei soldati. Questa collaborazione tra Zuckerberg e Palmer Luckey segna una svolta innovativa nella cultura della Silicon Valley, che fino a ora si era mantenuta distante dal settore militare. L’accordo tra Meta e Anduril non è solo una partnership strategica, ma anche un chiaro segnale di come la tecnologia possa ridefinire il futuro della sicurezza e dell’innovazione militare.

I dispositivi nascono dalla collaborazione tra Zuckerberg e Palmer Luckey. Questa iniziativa rappresenta una svolta significativa nella cultura aziendale della Silicon Valley. In passato, molte grandi aziende tecnologiche si sono tenute a distanza dal settore militare. L’accordo tra Meta e Anduril è un forte segnale politico e strategico che riflette la crescente integrazione tra Big Tech e politica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Jamie Lee Curtis affronta Mark Zuckerberg per la rimozione di un suo finto video da Instagram, generato con l'IA - Jamie Lee Curtis prende posizione contro Mark Zuckerberg per la rimozione di un video fake di lei stesso, generato tramite intelligenza artificiale su Instagram.

Segui queste discussioni su X

Meta ha firmato un accordo della durata di 20 anni per acquistare energia #nucleare da Constellation Energy. A partire dal 2027, il colosso di Mark Zuckerberg acquisterà circa 1,1 gigawatt di energia dal Clinton Clean Energy Center di Constellation in Illinois. Tweet live su X

Anduril, azienda americana del settore della difesa, e Meta, il colosso di Mark Zuckerberg, uniranno forze e competenze per creare uno strumento futuristico per per sviluppare sistemi avanzati di realtà estesa https://bit.ly/4jtqy8w Per altre notizie > http://bit.ly/4 Tweet live su X