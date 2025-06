Ora il dna di tutti Garlasco ancora un colpo di scena | cosa sta succedendo

Garlasco torna al centro dell'attenzione con un colpo di scena che riaccende i riflettori su un caso irrisolto che ha segnato l’Italia. La famiglia Cappa, cugini di Chiara Poggi, rompe il silenzio e denuncia il clima tossico attorno alla nuova inchiesta. In un'epoca in cui la giustizia e la verità sono più che mai al centro del dibattito pubblico, è interessante notare come il passato continui a influenzare le dinamiche sociali contemporanee.

La famiglia Cappa, cugini di Chiara Poggi, rompe il silenzio. In una nota diffusa dai legali Gabriele Casartelli e Antonio Marino, i familiari delle cosiddette “ gemelle K ” denunciano con fermezza il clima mediatico che circonda la nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. «Non tollereremo oltre la diffusione incontrollata di assurde e implausibili pseudo-informazioni», si legge nel comunicato, che annuncia azioni a tutela della loro reputazione, contro ciò che definiscono «notizie diffamatorie» senza fondamento. Il messaggio arriva mentre si avvicina il maxi incidente probatorio, fissato tra due settimane dalla gip di Pavia, Daniela Garlaschelli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ora il dna di tutti”. Garlasco, ancora un colpo di scena: cosa sta succedendo

1/2 #Garlasco Io ho buona memoria. Per anni si sono usate tutte le possibilità offerte in ambito giudiziario e mediatico per propalare tonnellate di bugie e invenzioni pur di non far emergere la verità. Ora che la legge fa il suo corso natutale si ricomincia con altri Tweet live su X

Nella vicenda di #Garlasco è possibile cogliere almeno un aspetto positivo: tornare a parlare del "ragionevole dubbio" come valore ineludibile di civiltà giuridica. Quando poi ogni magistrato lo praticherà sistematicamente in tutti i processi allora saremo un Pa Tweet live su X

#garlasco Lungi sa me difendere i Cappa,per la verità sulla rubrica di CP i numeri di EK, sono 3 ufficio + 1 cell. Non 5. Tutte le persone con più numeri sono archiviate allo stesso modo in rubrica. Fare confusione non aiuta, anzi aiuta quelli sbagliati @repubbli Tweet live su X

