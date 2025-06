Ops su Banco Bpm UniCredit rinuncia alla richiesta di sospensiva sul golden power

UniCredit fa un passo indietro sulla richiesta di sospensiva del golden power, puntando a una decisione rapida sul contenzioso con il governo. Questo sviluppo non è solo un episodio isolato: rappresenta un segnale chiaro sull’importanza crescente delle strategie di governo nelle operazioni bancarie. In un contesto di incertezze economiche, la capacità di adattarsi diventa fondamentale. Cosa significa per il futuro del settore? Restate sintonizzati!

Con l’obiettivo di ottenere una decisione in tempi brevi, UniCredit ha rinunciato in udienza al Tar alla richiesta di sospensiva sul golden power. Il ricorso amministrativo con il quale la banca di Piazza Gae Aulenti contesta la legittimitĂ dei poteri speciali esercitati dal governo per l’ offerta pubblica di scambio su Banco Bpm sarĂ deciso direttamente nel merito il 9 luglio, data decisa dal Tar del Lazio. LEGGI ANCHE: L’uso distorto del golden power, l’arma con cui i sovranisti hanno ucciso il libero mercato UniCredit vuole un «dialogo costruttivo con il Mef». UniCredit ha fatto sapere di aver ricevuto il 30 maggio dal ministero dell’Economia e delle Finanze «una comunicazione che ha chiarito i termini in cui si svolgeranno le attivitĂ di monitoraggio » e di aver dunque ritirato la richiesta di misure provvisorie «per consentire un dialogo costruttivo con il Mef». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ops su Banco Bpm, UniCredit rinuncia alla richiesta di sospensiva sul golden power

