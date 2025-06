Operazione della Polizia a San Cristoforo | scoperta casa adibita a piazza di spaccio arrestati due giovani

Nella notte, San Cristoforo si è trasformata in teatro di un'importante operazione della Polizia. Due giovani sono stati arrestati in una casa diventata un vero e proprio hub per lo spaccio di droga. Questo blitz non è solo un'azione mirata, ma si inserisce in un trend più ampio di lotta alla criminalità nei quartieri vulnerabili. Un passo importante per restituire sicurezza e speranza a una comunità in difficoltà. La battaglia continua!

Blitz notturno della Polizia tra le vie del quartiere. Durante un servizio di pattugliamento notturno nel quartiere San Cristoforo a Catania, gli agenti della Squadra Volanti della Questura hanno effettuato un importante intervento contro lo spaccio di droga. Due giovani catanesi, rispettivamente di 22 e 27 anni, sono stati arrestati dopo essere stati sorpresi a tentare di liberarsi della droga gettandola nel water. Il sospetto nasce dagli schiamazzi e da una fuga improvvisa. L'attenzione degli agenti è stata catturata dagli schiamazzi di un gruppo di persone, che alla vista della volante si sono dati alla fuga, sparpagliandosi in più direzioni.

