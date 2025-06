Operazione antidroga Restart | estradato in Italia il capo della banda criminale

L’operazione “Restart 2024” ha portato a un colpo decisivo alla criminalità organizzata: il capo della banda, O.S., 31 anni, arrestato in Spagna e estradato in Italia, è stato finalmente consegnato alla giustizia dopo due mesi di detenzione nel carcere di Murcia. Una vittoria importante per le forze dell’ordine italiane, che dimostra come la collaborazione internazionale sia fondamentale per combattere efficacemente la criminalità. La lotta contro il crimine continua con rinnovato vigore.