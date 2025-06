Operaio si ustiona con l' olio a Spigarolo di Busseto | grave al Maggiore

Un incidente grave scuote Spigarolo di Busseto: un operaio si ustiona con l'olio durante il lavoro, richiedendo un intervento immediato. La scena è stata resa ancora più tesa dall'arrivo dei soccorritori, mentre le urgenze sanitarie sono in corso di valutazione. Un episodio che mette in luce l'importanza della sicurezza negli ambienti industriali e la necessità di prevenire simili tragedie, affinché nessuno debba più trovarsi in situazioni così pericolose.

Nel primo pomeriggio di mercoledì 4 giugno un operaio, che si trovava all'interno di uno stabilimento aziendale a Spigarolo di Busseto, si è ustionato con l'olio mentre svolgeva alcune mansioni lavorative. L'infortunio è avvenuto poco prima delle ore 14. Sul posto sono arrivati i soccorritori del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Operaio si ustiona con l'olio a Spigarolo di Busseto: grave al Maggiore

