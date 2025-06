Open day a ’Il Riccio’ | che festa

Scopri il mondo del gusto e della natura all’Open Day di "Il Riccio"! Un evento straordinario dove miele e olio diventano protagonisti, immersi in un’atmosfera festosa tra laboratori, musica e delizie culinarie. Un’occasione imperdibile per comprendere l’importanza dell’agricoltura sostenibile, mentre i visitatori esplorano le meraviglie delle colline di Castel di Lama. Non perdere la magia di un’esperienza che unisce tradizione e innovazione!

Giornata straordinaria con l’Open day nell’azienda agricolo di Apicoltura ‘Il Riccio’ che produce miele e olio, in contrada Valentino a Castel di Lama. Un appuntamento all’insegna della produzione, degustazione, laboratori, cibo, musica e magia. I visitatori si sono immerse nelle verdi colline di Caste di Lama per conoscere da vicino il lavoro dell’apicoltore, il mondo delle api e la produzione del miele e dei suoi derivati. L’azienda si trova lungo la provinciale Mezzina, in una bella zona paesaggistica con vista sulla Vallata del torrente Lama, che dà il nome a Castel di Lama. L’azienda si occupa oltre che di produzione dell’olio anche di allevamento di api e della vendita diretta sia nell’azienda, nelle sagre, nelle fiere e nei mercati del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Open day a ’Il Riccio’: che festa

Segui queste discussioni su X

italianinteriors italianint Tweet live su X

Maurizio M. Munafò (@mmmunafo) Tweet live su X

Ciccio... in pentola (@CiccioInPentola) Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Open day a ’Il Riccio’: che festa

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Giornata straordinaria con l’Open day nell’azienda agricolo di Apicoltura ‘Il Riccio’ che produce miele e olio, in contrada Valentino a Castel di Lama. Un appuntamento all’insegna della produzione, ...

Presentata la “Festa del Riccio di Mare”

Segnala trcgiornale.it: E’ stata presentata alla Fondazione Cariciv la “Festa del Riccio di Mare”, organizzata dalla Comunità Slowfood del Riccio di Mare di Civitavecchia e Santa Marinella in collaborazione con Cibo Futuro e ...