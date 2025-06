Ong Israele ha attaccato il sud della Siria

L'esercito israeliano ha lanciato una serie di attacchi nel sud della Siria, riporta una ong, dopo il lancio di razzi dalla Siria verso il Paese.

"La propaganda contro Israele" Falsa la notizia secondo cui le Forze israeliane hanno sparato sui siti di distribuzione di aiuti. Bbc e Cnn megafono di fake news. Articolo di @MarianoGiustino per "L’Altravoce". "La notizia secondo cui le Forze di difesa israelian Tweet live su X

- È FINITO IL TEMPO DELLE INTIMIDAZIONI - Come accadde a Ghali, sul palco di Sanremo 2024, duramente attaccato per aver espresso solidarietà al popolo palestinese. All’epoca, la reazione dell’ambasciatore israeliano e il messaggio dell’AD Rai, mostra Tweet live su X

L'esercito israeliano ha lanciato una serie di attacchi nel sud della Siria, riporta una ong, dopo il lancio di razzi dalla Siria verso il Paese. (ANSA).

