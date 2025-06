Omicidio Mario Sedda arrestano un 20enne di Porto Torres

Un omicidio che ha scosso la comunità di Porto Torres e riapre il dibattito sulla violenza giovanile. Emanuele Sircana, ora ventenne, è stato arrestato per la morte di Mario Sedda, avvenuta nel 2021 in circostanze terribili. Questo tragico episodio ci costringe a riflettere sugli effetti devastanti della brutalità tra i giovani e sull'importanza di interventi efficaci per prevenire simili tragedie. Cosa possiamo fare per fermare questo trend?

Mercoledì 4 giugno i carabinieri hanno arrestato Emanuele Sircana, accusato dell’omicidio di Mario Sedda, trovato morto il 1° aprile 2021. Sedda era stato ucciso con una lama di ceramica conficcata nel volto. L’indagato, oggi 20enne ma all’epoca minorenne, è stato trasferito al carcere minorile di Quartucciu. L’arresto arriva dopo quattro anni di indagini complesse. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Omicidio Mario Sedda, arrestano un 20enne di Porto Torres

