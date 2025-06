Omar El Akkad e il genocidio palestinese quando sarà troppo tardi per ritenere qualcuno responsabile tutti diranno di essere stati contro

Omar El Akkad, con la sua voce potente e incisiva, ci sfida a riflettere: quando sarà troppo tardi per ritenere qualcuno responsabile? Il suo nuovo libro, che ha catturato l'attenzione di milioni, denuncia il tradimento della promessa occidentale di libertà e giustizia. In un mondo sempre più polarizzato, le sue parole risuonano come un monito: è tempo di agire e chiedere conto, prima che sia troppo tardi.

Un tweet, dieci milioni di visualizzazioni, la denuncia del tradimento della promessa occidentale di "libertà e giustizia per tutti". Il nuovo libro del giornalista arabo-canadese racconta la fine dell’Occidente e chiama in causa ognuno di noi. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Omar El Akkad e il genocidio palestinese “ quando sarà troppo tardi per ritenere qualcuno responsabile, tutti diranno di essere stati contro”

Omar El Akkad: «La manipolazione e le menzogne dell'Occidente: la guerra a Gaza non è così come la raccontano» - Il nuovo libro di Omar El Akkad, nato da un tweet virale, è un poderoso atto d'accusa contro la narrazione a senso unico sulla guerra a Gaza.

Omar El Akkad: “I leader del mondo ora non vogliono più essere associati al genocidio”. L'intervista: “Un giorno tutti diranno di essere stati contro”. @giampierocalapa Tweet live su X

"Un giorno tutti saranno sempre stati contro tutto questo", Omar El Akkad 25.10.2023. "Non si può tacere" @eziomauro @repubblica 01.06 di due anni dopo Diffidiamo della scorta mediatica, difendiamo la comunicazione tra pari, stop al g3n0cidi0 Tweet live su X

“One day, when it’s safe, when there’s no personal downside to calling a thing what it is, when it’s too late to hold anyone accountable, everyone will have always been against this.” Omar El Akkad I complici stanno abbandonando la nave Genocida che affond Tweet live su X

