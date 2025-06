Olympic dream cup il brindisino Gabriele Rametta vice campione nazionale

Gabriele Rametta, giovane talento brindisino del Taekwondo Gold Team, ha conquistato il titolo di vice campione nazionale all'Olympic Dream Cup! Questo straordinario risultato non solo celebra il suo impegno e la dedizione del maestro Marco Cazzato, ma si inserisce in un contesto sportivo italiano in ascesa. Con sempre più giovani atleti che brillano nel taekwondo, Gabriele rappresenta un simbolo di speranza per le future generazioni. Pronto a sognare in grande!

ROMA - Gabriele Rametta, atleta brindisino allenato dal maestro Marco Cazzato della società sportiva Taekwondo Gold team, conquista il titolo di vice campione italiano nell'ultima edizione della Olympic Dream Cup, campionato italiano per rappresentative regionali, tenutosi a Roma lo scorso. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Olympic dream cup, il brindisino Gabriele Rametta vice campione nazionale

Puglia, Olympic Dream Cup: ben 29 atleti della New Marzial nella delegazione Pugliese - La Puglia si prepara a brillare all'"Olympic Dream Cup - Coppa Italia 2025", con una delegazione di 90 atleti in gara il 1 e 2 giugno al Foro Italico di Roma.

Dal tacco dello Stivale, un calcio deciso verso la gloria. La Puglia è campione d'Italia! Dominio indiscusso all'Olympic Dream Cup: per la sesta volta - la quarta di fila - il titolo va alla Puglia! Applausi al Lazio, splendido secondo, e alla Liguria, tenace e t

Durante la sfilata delle rappresentative regionali che ha preceduto l'inizio dell'Olympic Dream Cup, il Presidente @CitoTkd ha rivolto un messaggio speciale agli atleti: "L'Olympic Dream Cup è una gara unica: qui non combattete per voi stessi, ma per la vostra

