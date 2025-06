Oltre un chilo di cocaina nel barattolo della crema solare in valigia | passeggero arrestato a Linate

Due arresti a Linate svelano un metodo inedito di traffico di droga: oltre un chilo di cocaina nascosto in un barattolo di crema solare. Questo episodio mette in luce l'ingegnosità dei narcotrafficanti, sempre più audaci nell'osare. Mentre le autorità intensificano i controlli, ci si chiede: fino a dove si spingerà la criminalità organizzata? Scopri come la creatività del rischio si interseca con la sicurezza nei viaggi di oggi.

Nel corso di due diversi interventi svolti all'aeroporto di Linate a Milano sono stati arrestati due passeggeri. Trasportavano in totale oltre 2 chili e 600 grammi di cocaina purissima: uno di loro ha ingerito 68 ovuli prima della partenza.

Oltre un chilo di cocaina nascosto nel barattolo della crema solare in valigia: passeggero arrestato a Linate

Da fanpage.it: Nel corso di due diversi interventi svolti all'aeroporto di Linate a Milano sono stati arrestati due passeggeri ...

Operazione antidroga a Linate: arrestati due corrieri e sequestrata cocaina purissima

Scrive msn.com: Operazioni distinte: una riguarda un passeggero in arrivo dal Messico, l’altra un viaggiatore dalla Guinea con 68 ovuli in pancia ...

Due chili di cocaina, arrestati due corrieri in aeroporto Linate

Si legge su msn.com: In due diversi interventi svolti congiuntamente da funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai Finanzieri del Comando Provinciale Milano all'aeroporto di Linate, sono stati arrestati due ...