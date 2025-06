oltre la scena | uno spettacolo scolastico per il sociale

In un'epoca in cui l'arte si fa portavoce di messaggi sociali, lo spettacolo dell'Istituto Comprensivo Giovanni Amendola di Sarno ha brillato come un faro di creatività e solidarietà. "Peter Pan" ha saputo catturare il pubblico, fondendo teatro e musica per affrontare tematiche importanti, in linea con il trend attuale di utilizzare le performance artistiche come strumento di cambiamento sociale. Un grande successo che conferma il potere della cultura nel costruire comunità.

Grande successo per lo spettacolo teatrale e musicale dell' Istituto Comprensivo Giovanni Amendola di Sarno presentato presso il teatro municipale Luigi De Lise all' interno della rassegna "Parcoscenico" organizzata dall' Amministrazione Comunale. "Peter Pan non è stato solo un saggio.

