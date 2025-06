Oltre la pelle la mostra a Spazio Manifesta

Scopri "Oltre la pelle", la mostra collettiva che sfida le convenzioni e celebra l'arte contemporanea. Curata da Alessandro Piangiamore, questa esposizione a Spazio Manifesta dal 6 al 19 invita a riflettere sull'identità e le emozioni attraverso opere di talentuosi artisti come Davide Mingolla e Michela Rosa. Un viaggio visivo che esplora il profondo legame tra corpo e anima, perfetto per chi cerca nuove prospettive nel mondo dell'arte.

Spazio Manifesta presenta Oltre la pelle, mostra collettiva curata da Alessandro Piangiamore, artista di origini siciliane e di base a Roma, che ha coinvolto in questa speciale esposizione gli artisti Davide Mingolla, Nicolò Tacmeanu, Michela Rosa e Michela Fabriani. In programma dal 6 al 19. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Oltre la pelle, la mostra a Spazio Manifesta

