Oltre 300 ciclisti in partenza da San Rossore per la ' 999 Tuscany Grand Rando'

Nel cuore della natura toscana, oltre 340 ciclisti pronti a sfidare le proprie limiti si radunano a San Rossore per la '999 Tuscany Grand Rando'. Questo straordinario evento, il più significativo in Italia per le ultra distanze, accoglie partecipanti da 27 paesi, unendo culture diverse in un'unica passione: la bicicletta. Pronti a pedalare verso l'avventura, questi ciclisti si lanciano in un percorso che promette emozioni e sorprese ad ogni curva!

Trecentoquaranta ciclisti provenienti da 27 paesi diversi del mondo, compresi asiatici, africani ed americani, che si sono ritrovati a San Rossore per la partenza del '999 Tuscany Grand Rando', il più importante evento ciclistico italiano sulle ultra distanze.

