Legnano si prepara a vivere un'esperienza unica con "Attiva.Mente", un progetto che avvicina cultura e sport, coinvolgendo i giovani in incontri con campioni olimpici. Questo non è solo un evento locale, ma parte di una tendenza più ampia che unisce educazione e celebrazione dello sport, ispirando le nuove generazioni. Un'opportunità imperdibile per imparare dai migliori e scoprire il potere della passione!

Legnano (Milano) – La marcia di avvicinamento ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina è iniziata, anche per Legnano: parte dalle scuole, infatti, “Attiva.Mente”, il progetto con cui Legnano ha ottenuto un finanziamento di 100mila euro partecipando al bando di Regione Lombardia Olimpiadi della Cultura che, appunto, mira a valorizzare eventi culturali di qualitĂ sia nel periodo di avvicinamento ai Giochi invernali del 2026. Il progetto legnanese, ispirandosi alla locuzione “Mens sana in corpore sano”, vuole trattare della pratica sportiva unitamente alla teoria filosofica e alla storia locale e punta a diffondere la conoscenza della tradizione sportiva legnanese, in particolare quella ciclistica, e dei Giochi Olimpic i come massima espressione di competizione sportiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olimpiadi della Cultura, a Legnano i campioni incontrano gli studenti nelle scuole

