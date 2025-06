Olanda Koeman contro il Mondiale per club | È assurdo che si giochi Così si distruggono i calciatori

Il calcio moderno corre a ritmo frenetico, ma a quale costo per i calciatori? Ronald Koeman, commissario tecnico dell’Olanda, si è scagliato contro il crescente numero di partite, evidenziando come il nuovo Mondiale per club contribuisca a un calendario insostenibile. La sua voce critica risuona forte, sollevando interrogativi sulla sostenibilità di uno sport che rischia di sacrificare la salute dei protagonisti. È un richiamo urgente per tutti gli addetti ai lavori e gli appassionati di calcio.

Il commissario tecnico dell’Olanda, Ronald Koeman, si è scagliato contro le troppe partite del calcio moderno e, in particolare, col nuovo Mondiale per club. Le lamentele sono scattate in conferenza stampa, con gli Orange che affronteranno Finlandia e Malta nei prossimi giorni. Ecco quanto riportato dal portale olandese hln.be. Olanda, il Ct Koeman contro il Mondiale per club. “Le competizioni nazionali ed europee si sono appena concluse, ma tra 11 giorni inizierà il Mondiale per Club. Poche vacanze, e quindi poco recupero per chi vi partecipa. Anche il ct olandese Ronald Koeman ha difficoltà con questo aspetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Olanda, Koeman contro il Mondiale per club: «È assurdo che si giochi. Così si distruggono i calciatori»

