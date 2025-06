Olanda e Germania si spaccano sui migranti

L’Europa è in balia di una tempesta migratoria che scuote le sue fondamenta. La crisi politica nei Paesi Bassi, con il governo crollato per la pressione populista sulla riforma del diritto d’asilo, riflette un malessere comune. In Germania, la battaglia tra politica e giustizia sui respingimenti degli immigrati continua a fare notizia. Questa situazione evidenzia un punto cruciale: l'immigrazione non è solo una questione nazionale, ma un tema europeo che richiede soluzioni condivise.

Il governo dei Paesi Bassi cade per la mancata riforma del diritto d’asilo chiesta dai populisti. A Berlino, anche Merz combatte con i giudici che bocciano i respingimenti. La questione resta comunque cruciale: espellere i clandestini non deve essere tabù. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Olanda e Germania si spaccano sui migranti

Approfondisci con questi articoli

Tonitto, nuovi progetti Private label in Germania, Olanda, Italia e Grecia - Tonitto 1939 continua la sua espansione nel mercato del Private Label, che ora costituisce il 70% del suo fatturato.

Segui queste discussioni su X

https://beverfood.com/birrebirre-2025-nuova-edizione-della-guida-dei-marchi-di-birra-italiani-e-internazionali/… Birre&Birre 2025: nuova edizione della guida dei marchi di birra italiani e internazionali #BIrreBirre #Featured #Guidaonline #ImportBirre #Marchi Tweet live su X

Dalla consegna degli ultimi F-16 olandesi all'annuncio che "non ci sono più limiti di gittata per le armi fornite all'Ucraina'' da parte del cancelliere tedesco: il punto sugli aiuti militari a Kiev. Su http://Startmag.it Tweet live su X

Ginevra chiama, la Bufala risponde! Seconda tappa internazionale per la Mozzarella di Bufala Campana DOP, con un appuntamento speciale all’Hotel President Wilson, realizzato in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia, guidato dalla Console Nic Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Olanda, crisi sui migranti: Wilders fa cadere il governo

Si legge su ilmessaggero.it: «Quando è troppo, è troppo»: impaziente di vedere l’Olanda blindarsi contro l’immigrazione, Geert Wilders ha deciso ieri di ritirare – ...

Crisi di governo in Olanda, Wilders esce dalla coalizione per le politiche migratorie

notizie.it scrive: Crisi di governo in Olanda causata dal nodo immigrazione. Wilders abbandona l’esecutivo e innesca nuove elezioni. Promesse troppo forti, alleanze troppo fragili. E la politica olandese ripiomba nel ca ...

In Olanda il governo Rutte cade sulla questione dei migranti: le possibili ricadute sull'Unione Europea

Riporta notizie.virgilio.it: L’Olanda è in piena crisi di governo: i partiti che sostenevano l’asse dell’esecutivo guidato da Mark Rutte si sono spaccati sulla gestione dell’immigrazione e dei richiedenti asilo.