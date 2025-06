Olanda crolla il governo sotto i colpi di Geert Wilders

La crisi politica in Olanda segna un momento cruciale in un'Europa sempre più polarizzata. Le dimissioni del primo ministro Dick Schoof, causate dal ritiro di Geert Wilders e del suo partito, amplificano le tensioni tra liberalismo e populismo. Questo evento non è solo una scossa per l'Olanda, ma riflette un trend globale: la crescente influenza dei partiti populisti. Un interrogativo resta: quale futuro attende le democrazie europee?

Terremoto politico in Olanda. Il primo ministro Dick Schoof è stato costretto a dimettersi dopo la decisione di Geert Wilders di ritirare il suo partito, il Pvv (Partito per la Libertà), dalla coalizione di governo. Schoof ha definito lo strappo di Wilders “irresponsabile e inutile”. “Negli ultimi giorni ho ripetutamente informato tutti e quattro i . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Olanda, crolla il governo sotto i colpi di Geert Wilders

