Oggi i funerali di Martina De Luca | Il giorno del dolore come una figlia

Oggi, la comunità si riunisce per dare l'ultimo saluto a Martina De Luca, una giovane vita spezzata in circostanze terribili. Un dolore che risuona in tutto il paese, richiamando alla mente l'importanza di affrontare la violenza giovanile. Questo tragico evento ci invita a riflettere: è tempo di ascoltare le nostre coscienze e di costruire un futuro più sicuro per i nostri giovani. La solidarietà è il primo passo verso il cambiamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Oggi è il giorno del dolore e della pietà. Abbiamo vissuto la morte di Martina come la perdita di una figlia. Le modalità atroci del delitto ci hanno lasciato sconvolti. Nell’esprimere la nostra solidarietà ai familiari, possa almeno questa ennesima tragedia spingere i ragazzi a parlare con la propria coscienza; a decidere – nel ricordo di Martina – di ripudiare ogni forma di violenza verso una donna”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca. “ Prima di cedere a impulsi di aggressività ricordi ognuno per un attimo l’immagine di una madre o di una sorella, per fermarsi e per essere degni di dirsi ancora uomo”, sottolinea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Oggi i funerali di Martina, De Luca: “Il giorno del dolore, come una figlia”

