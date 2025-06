Oggi i funerali di Martina Carbonaro uccisa per un’idea malata d’amore

Oggi Afragola si ferma per l’addio a Martina Carbonaro, la giovane vittima di un amore che si è trasformato in tragedia. In un abbraccio silenzioso di migliaia di cuori, si sono stretti intorno alla famiglia per ricordare una vita spezzata troppo presto. La sua storia ci ricorda quanto sia fondamentale lottare contro la violenza e promuovere il rispetto. Perché ogni giovane merita di amare e di essere amata senza paura.

Afragola, 4 giugno 2025- Si sono conclusi ad Afragola i funerali di Martina Carbonaro la 14enne uccisa dal suo ex fidanzato Alessio Tucci, reo confesso. Migliaia di persone si sono assiepate sotto il sole all’esterno della Basilica di Sant’Antonio per prendere parte alle esequie attraverso un maxischermo installato sul piazzale antistante. Tre lunghi applausi e le urla “giustizia” hanno accolto il feretro. Alcuni momenti di tensione si sono avuti poi nella piazza con insulti per l’assassino e cori per la 14enne trucidata con una pietra. “Sei la figlia di tutti noi”, “Martina” e “giustizia”, ha urlato la folla. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

