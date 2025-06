Oggi i funerali di Martina Carbonaro uccisa a 14 anni dall’ex fidanzato ad Afragola

Oggi, ad Afragola, si tiene un funerale che ci interroga profondamente. Martina Carbonaro, strappata alla vita a soli 14 anni, diventa simbolo di una violenza che non possiamo più ignorare. Il cardinale Mimmo Battaglia celebrerà una cerimonia che va oltre il lutto: è un appello alla società a riflettere e agire contro la violenza di genere. Non lasciamo che il suo sacrificio passi inosservato. È tempo di cambiamento.

Oggi il cardinale Mimmo Battaglia celebrerà i funerali di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola (Napoli) uccisa dall'ex, il 18enne Alessio Tucci, perché non voleva tornare con lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lutto cittadino oggi ad Afragola per Martina, nel pomeriggio i funerali

Come scrive ansa.it: Lutto cittadino ad Afragola, domani, in concomitanza con i funerali di Martina Carbonaro che si svolgeranno alle ore 15, nella Basilica Pontificia di Sant'Antonio di Padova, presieduti dal cardinale M ...

Funerali di Martina Carbonaro ad Afragola alla basilica di Sant'Antonio

Riporta msn.com: Si terrà domani, 4 giugno, alle 15 l'ultimo saluto per Martina Carbonaro, la giovano uccisa ad Afragola dall'ex fidanzato Alessio Tucci «perché mi ...

Fissata la data dei funerali di Martina Carbonaro. Li celebrerà il cardinale Battaglia

Lo riporta napolitoday.it: Il corpo della ragazza è stato restituito ai familiari soltanto oggi, al termine dell'esame autoptico necessario a stabilire le cause della morte e a indirizzare gli inquirenti verso la dinamica del d ...