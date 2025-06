Oggi 4 giugno è San Francesco Caracciolo | adorava l’Eucarestia giorno e notte

Oggi, 4 giugno, celebriamo San Francesco Caracciolo, un uomo il cui amore per l'Eucarestia brillava come una luce in un mondo che spesso dimentica il sacro. Fondatore della Congregazione dei Chierici Regolari Minori, la sua devozione ci invita a riflettere sull'importanza della spiritualità nel nostro quotidiano. In un'epoca di ricerca di significato, la sua vita ci ricorda che la fede può essere un faro di speranza. Scopri di più su questo esempio di dedizione!

Sacerdote molisano, san Francesco Caracciolo, fondatore della Congregazione dei Chierici regolari Minori, aveva un forte amore per l’Eucarestia, tanto da adorarla di giorno e di notte. Il 4 giugno si ricroda san Francesco Caracciolo, che il Martirologio Romano ricorda come sacerdote che ad Agnone, in Molise, “mosso da mirabile carità verso Dio e verso il. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 4 giugno è San Francesco Caracciolo: adorava l’Eucarestia giorno e notte

Accadde oggi: 1 giugno, Anna Bolena è sovrana d'Inghilterra

San Francesco Caracciolo, 4 giugno 2025/ Oggi si celebra il Patrono dei Cuochi con festeggiamenti in Abruzzo

Si legge su ilsussidiario.net: San Francesco Caracciolo è il Patrono dei cuochi: scopriamo il perché e le origini di questa tradizione che ha avuto la sua consacrazione nel 1996.

