Officina dell' arte al via la mostra Bagaglio di ricordi

Preparati a un viaggio emozionale all’interno di "Bagaglio di Ricordi". Sabato 7 giugno alle 17:30, l’Officina dell’Arte di via Alberoni apre le sue porte per l’ultimo evento di stagione, invitandoti a scoprire storie e memorie custodite tra le opere in esposizione. Un’occasione unica per immergersi nel passato, rivivere emozioni e lasciarsi ispirare. Non mancare: la mostra si concluderà mercoledì 25 giugno, un appuntamento da non perdere!

