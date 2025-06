Octavia Spencer tornerà nel sequel dell’horror Ma

Preparati a rivivere l’angoscia e il brivido, perché Octavia Spencer tornerà a terrorizzarci nel sequel di “Ma”. La casa di produzione Blumhouse ha svelato questa entusiasmante novità al simposio Business of Fear, promettendo un ritorno in grande stile per il film di vendetta del 2019. Con Tate Taylor ancora al timone, ci aspetta un nuovo capitolo carico di suspense e sorprese. Il sequel si preannuncia imperdibile per gli amanti dell’horror...