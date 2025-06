Occhiuto si piazza al quarto posto tra i presidenti di Regione più graditi

Roberto Occhiuto conquista il quarto posto tra i presidenti di regione più graditi con un sorprendente 52%, segnando un +6% rispetto allo scorso anno. Questo risultato non è solo un riconoscimento personale, ma riflette un trend positivo nella fiducia dei cittadini verso la politica locale. Occhiuto, vicesegretario di Forza Italia, dimostra che leadership e ascolto possono fare la differenza, specialmente in un periodo in cui il dialogo politico è più cruciale che mai.

Quarto posto con il 52%, +6% rispetto allo scorso anno, per il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nell'indice di gradimento dei governatori delle Regioni italiane. Occhiuto, che ricopre anche l'incarico di vicesegretario nazionale di Forza Italia, è primo tra i governatori. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Occhiuto si piazza al quarto posto tra i presidenti di Regione più graditi

