Occhio Inter il big nerazzurro se ne va in Arabia con Inzaghi | l’indiscrezione

L'Inter è al centro di un'importante trasformazione con l'addio di Simone Inzaghi, ma non finisce qui. Un altro pezzo da novanta potrebbe seguirlo in Arabia Saudita, amplificando il trend dei calciatori e allenatori che cercano nuove sfide in mercati emergenti. Questo cambio di rotta solleva interrogativi sul futuro nerazzurro: chi prenderà le redini? Un momento cruciale per il club, pronto a reinventarsi. Non perdere di vista la prossima mossa!

Ben presto insieme a Simone Inzaghi un altro nerazzurro potrebbe lasciare l’Inter e seguire il tecnico in Arabia Saudita: l’indiscrezione è già avanzata. Chi guiderà l ‘Inter a cominciare dalla stagione sportiva 2025-26? In attesa che la società nerazzurra renda ufficiale la decisione in merito, lo è da oggi quella di separarsi dal tecnico Simone Inzaghi. Attraverso un comunicato stampa, il club ha reso noto l’epilogo del rapporto professionale. Sottolineando che la scelta sia stata presa di comune accordo dalle parti, dopo un lungo confronto. (LaPresse) – tvplay Con all’attivo un bottino di sei trofei conquistati insieme – uno Scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane – anche l’allenatore ha preso parola per congedarsi dalla squadra e dai tifosi, che ha guidato e accompagnato dal 2021 al 2025. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Occhio Inter, il big nerazzurro se ne va in Arabia con Inzaghi: l’indiscrezione

