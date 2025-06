Occhi al cielo in Toscana gli eventi astronomici di giugno da ammirare

Giugno in Toscana non è solo il mese del solstizio d'estate, ma anche un'opportunità unica per gli appassionati di astronomia! Gli eventi celesti regalano uno spettacolo senza pari, con stelle e costellazioni pronte a farsi ammirare. Immagina di sdraiarti sotto il cielo stellato, mentre la calda brezza estiva ti avvolge. Non perdere l'occasione di vivere questa magia: il cielo è un palcoscenico che aspetta solo te!

Firenze, 4 giugno 2025 – Occhi al cielo in Toscana per osservare il cielo di giugno che da spettacolo, non solo salutando l'estate con l'arrivo del solstizio, ma anche con il ritorno di stelle e costellazioni facilmente riconoscibili. Il solstizio, informa l'Unione Astrofili Italiani (Uai) che segna la fine della primavera e l'arrivo dell'estate quest'anno cade il 21 giugno, precisamente alle ore 04.42. A salutarlo non ci sarà Giove, che in questo periodo è inosservabile, ma la sera torna Mercurio che, allontanandosi dalla congiunzione con il Sole, diventerà sempre più visibile nella seconda parte del mese.

