nxt 03 06 2025 filler

Ciao Bro di Zona Wrestling! La scena è infuocata: una nuova campionessa NXT che conquista il titolo con determinazione, un canadese che si prende il Nordamerica e oggi la guerra si sposta sul ring mondiale della TNA. È il momento di scendere in campo con il nostro Hoka Hey Promo: il nuovo NXT North American Champion accusa Je’Von Evans e Laredo Kid di avergli rovinato l’ascesa...

Ciao Bro di Zona Wrestling, abbiamo una nuova campionessa NXT che se lo è meritato eccome il titolo e un canadese che si è preso il Nordamerica, ah sì quasi dimenticavo che oggi verrà difeso il titolo mondiale della TNA. Perciò non perdiamo tempo, Hoka Hey Promo: Il nuovo NXT North American Champion accusa Je’Von Evans e Laredo Kid di avergli rovinato i festeggiamenti per aver vinto il titolo(adoro la sua ipocrisia perché lui ha fatto lo stesso con Saints però ne parla come se fosse inaccettabile un simile comportamento), non concederà a loro e a Rey Fenix che manco si è presentato una shot al suo titolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net