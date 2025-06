Nuovo volo da Genova dal prossimo dicembre

Genova si prepara a volare verso nuove avventure! Dal 5 dicembre, Volotea inaugura un collegamento diretto con Madrid, rendendo la capitale spagnola ancora più accessibile. Questo nuovo volo non è solo una opportunità per esplorare cultura e gastronomia, ma si inserisce in un contesto di crescente domanda di viaggi low-cost. Non perdere l’occasione di scoprire le meraviglie di Madrid direttamente dal tuo aeroporto!

Arriva un'altra destinazione per tutti coloro che partiranno dall'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova: Volotea, compagnia aerea low-cost, ha annunciato l'apertura di un nuovo collegamento tra Genova e Madrid. Bisognerà però aspettare il prossimo 5 dicembre, ma da questa data in poi i.

