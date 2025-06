Nuovo Santa Maria no alla demolizione | il progetto alternativo del comitato in difesa dell’ospedale di Terni

Mentre in tutta Italia si assiste a un acceso dibattito sulla sanità pubblica e sul futuro delle strutture ospedaliere, il comitato di difesa dell'ospedale di Terni si fa portavoce di una visione alternativa. Contrario alla demolizione, propone un progetto innovativo per l'ampliamento e la rifunzionalizzazione dell'attuale struttura. Un passo cruciale per salvaguardare il diritto alla salute e riqualificare il territorio, in un momento in cui la sanità è più che mai al centro dell'

Il comitato in difesa dell’ospedale di Terni è stato ascoltato dalla terza commissione del consiglio regionale dell’Umbria dove è stato illustrato il progetto di ampliamento e rifunzionalizzazione della vecchia struttura sanitaria di colle Obito. Gli interventi di Federico Di Bartolo, Roberto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Nuovo Santa Maria, “no” alla demolizione: il progetto alternativo del comitato in difesa dell’ospedale di Terni

