Nuovo muro di Putin contro la pace | Ma quali colloqui Kiev è un regime marcio e corrotto

Il fronte si arrocca, e Putin alza il muro contro la pace. Le parole del presidente russo rafforzano la sua posizione, respingendo ogni tentativo di negoziato con Kiev, accusata di essere corrotta e marcia. Ma quale sarà il futuro di questo conflitto senza compromessi? La strada verso una soluzione sembra sempre più lontana, lasciando il mondo a chiedersi: quando finirà questa spirale di ostilità?

Vladimir Putin torna a ruggire e chiude le porte a nuovi possibili colloqui di pace a Istanbul. “Di cosa dovremmo parlare? Chi negozia con chi fa affidamento sul terrore, con i terroristi?”, ha detto il presidente russo in merito alle richieste del leader ucraino Volodymyr Zelensky. “Chiedono di sospendere le azioni militari per 30 o addirittura 60 giorni, chiedono un incontro al più alto livello. Ma come si possono tenere incontri del genere in queste condizioni?”, ha continuato lo zar. Putin: l’Ucraina è un Paese marcio e corrotto. Poi ha alzato ulteriormente i toni: “Il regime già illegittimo di Kiev sta gradualmente degenerando in un’organizzazione terroristica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it