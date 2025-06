Nuovo location del programma uno splendido resort in Calabria Prima puntata prevista per il 3 luglio con al timone sempre Filippo Bisciglia

Preparati a vivere un'estate di emozioni intense! Il 3 luglio torna “Temptation Island”, quest'anno ambientato in un incantevole resort in Calabria. Con Filippo Bisciglia al timone, il reality dei sentimenti si rinnova per catturare l'attenzione di milioni di telespettatori. Ma cosa ci riserveranno le nuove dinamiche? Scopriremo se l’amore resisterà alle tentazioni, mentre la Calabria diventa protagonista di stravaganze e passioni. Non perderti questa avventura!

M anca poco meno di un mese all’inizio di Temptation Island 2025, il reality dei sentimenti su Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che, ogni estate, incolla davanti alla tv milioni di telespettatori. Dopo l’edizione record dello scorso anno, il programma promette anche stavolta fuoco e fiamme e, grande novità, ci sarà una nuova location al posto dell’ormai mitico Is Morus Relais in Sardegna. “Temptation Island 2024” settembre edition: quali sono le coppie X Leggi anche › Le coppie di “Temptation Island 2024” a un mese dalla fine del programma: cosa è successo? Temptation Island 2025: quando inizia e dove vederlo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nuovo location del programma uno splendido resort in Calabria. Prima puntata prevista per il 3 luglio con al timone sempre Filippo Bisciglia

