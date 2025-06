Nuovo furto a Taranto colpita la rosticceria Arrust e Mang

Un altro colpo inferto alla comunità tarantina: la storica rosticceria "Arrust e Mang" è stata nel mirino di ladri incalliti. La notte scorsa, ignoti hanno sfondato la vetrina del locale in via Lago D’Arvo, riaccendendo l’allerta per un fenomeno criminale che non accenna a placarsi. Scopriamo insieme i dettagli di questo nuovo episodio che minaccia la serenità dei nostri quartieri e il futuro delle attività locali.

Tarantini Time Quotidiano Continua l’ondata di reati predatori nel capoluogo ionico. Nella notte, ignoti hanno preso di mira la rosticceria “Arrust e Mang”, situata in via Lago D’Arvo, una zona già segnata da episodi simili nello scorso mese di febbraio. I malviventi, dopo aver infranto la vetrata d’ingresso, si sono introdotti nel locale riuscendo a sottrarre l’incasso della giornata, pari a poco meno di mille euro. L’intervento tempestivo dell’istituto di vigilanza, allertato dalla propria centrale operativa, ha permesso di attivare rapidamente le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato per i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Nuovo furto a Taranto, colpita la rosticceria “Arrust e Mang”

Argomenti simili trattati di recente

Nuovo furto nel mercato dell'ex Manifattura Tabacchi di Bari: ladri in un box - Domenica 18 maggio si è verificato un nuovo furto nel mercato dell'ex Manifattura Tabacchi di Bari, nel quartiere Libertà.

Segui queste discussioni su X

Per gli scontri diretti, vinti a Firenze per il siluramento di Biraghi e un rigore tragico al 92' e a Roma con un palo di Pedro allo stesso minuto; sfiorando la farsa con furto a Udine con suicidio casalingo della Lazio Siamo di nuovo in Conference League Tweet live su X

On-line il nuovo numero del notiziario di @aran_agenzia #AranSegnalazioni n. 8/2025 Puoi scaricarlo https://bit.ly/4mpuVEr Puoi consultare i precedenti numeri https://bit.ly/4k83wVY Puoi iscriverti https://bit.ly/38Qahsx #OrientamentiApplicativi #Parl Tweet live su X