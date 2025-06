Nuovo direttore sportivo Juve | da Massara a Salihamidzic tutti i nomi presenti in lista C’è anche una new entry

La Juventus è in fermento! Con un cambio al vertice in arrivo, si apre una nuova era per il club bianconero. Tra i candidati, nomi illustri come Massara e Salihamidzic, ma spunta anche una sorprendente new entry. Questo rinnovamento potrebbe segnare un momento cruciale nella strategia di mercato della Juve, che punta a risalire la china in Serie A e tornare ai vertici europei. Chi sarà il nuovo architetto delle stelle?

Nuovo direttore sportivo Juve: da Massara a Salihamidzic passando per Diego Lopez, tutti i nomi presenti in lista. C'è anche una new entry. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla caccia della Juventus al nuovo direttore sportivo, con Chiellini e Comolli che in questi giorni stanno operando in prima linea. Oltre ai già noti nomi dell'ex Rennes e Milan Riky Massara, dell'ex Bayern Monaco Hasan Salihamidzic e dell'ex Lens Diego Lopez, nella lista dei bianconeri sarebbe entrato ora anche Ribalta, ex Juve oggi all'AEK Atene.

