nuovo colpo di kiev attaccato il ponte di crimea

Kiev segna un nuovo e audace capitolo nella guerra con un attacco mirato al ponte di Crimea. Questa operazione, insieme a un'altra azione simultanea, scardina la narrazione di invincibilità russa, dimostrando le capacità offensive dell'Ucraina in continua crescita. In un contesto globale dove le tensioni geopolitiche sono alle stelle, l'equilibrio dei poteri potrebbe essere nuovamente rimodellato. Rimanete sintonizzati: la storia è appena iniziata!

Due distinte operazioni, entrambe clamorose e andate a buon fine, hanno in poche ore minato la patina di invincibilità della macchina di guerra del Cremlino e mostrato le potenzialità offensive di Kiev. Per la terza volta dall'inizio del conflitto, l'Ucraina ha colpito il ponte che collega la penisola di Crimea al territorio russo, costruito dopo l'occupazione del 2014 e principale linea di rifornimento terrestre per armi e munizioni. I sub dell'intelligence sono riusciti a raggiungere, dopo mesi di meticolosa preparazione, i piloni del ponte e piazzare 1.100 chili di tritolo. L'esplosione, avvenuta nel cuore della notte, non ha provocato vittime ma ha seriamente danneggiato le carreggiate, immediatamente chiuse al traffico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it