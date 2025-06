Nuovo allenatore Juve per Paganini è molto probabile | All’80% ci sarà lui non credo che vogliano andare su quel tecnico…

L’attesa si fa più concreta: secondo Paganini di Rai Sport, c’è un’**80% di probabilità** che la Juventus scelga il nuovo allenatore. Con questa certezza, si avvicina la fine di una lunga querelle e si aprono nuovi scenari per i bianconeri. Il nome che circola con più insistenza potrebbe davvero rivoluzionare il futuro della squadra. Ma chi sarà il successore di Allegri? Restate sintonizzati, perché tutto potrebbe cambiare già nelle prossime settimane.

Nuovo allenatore Juve, Paganini non ha quasi alcun dubbio: «All’80% ci sarà quel tecnico». L’annuncio può mettere fine alla querelle. Nuovi aggiornamenti relativi al nuovo allenatore della Juve arrivano da Paolo Paganini di Rai Sport. Ecco il punto che riavvicina Igor Tudor e allontana Raffaele Palladino dalla panchina bianconera. PAROLE – «C’è innanzitutto da capire chi arriverà come direttore sportivo ed è assurdo anche questo che ancora non ci sia. Una società come la Juve, che deve cercare un rilancio, come fa anche con Tudor? Lo abbiamo sentito dopo l’ultima partita le sue parole. Che balletto è? Sa già che dopo il Mondiale per Club arriverà un altro? Era libero Gasperini, che è nato a Vinovo, e non torna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com