Nuovo allenatore Inter salgono le quotazioni di Vieira | ecco perché si sta raffreddando anche la pista Chivu!

Nuovo allenatore Inter, Vieira sempre più caldo: si allontana anche la pista Chivu per i nerazzurri. Nuovo allenatore Inter, Vieira sembra il nome balzato in pole nelle ultime ore. Il preferito dell’Inter sarebbe sempre Fabregas, ma come alternativa sale nella lista di gradimento nerazzurra il nome di Patrick Vieira del Genoa, che con il club rossoblù non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nell’estate del 2026. Curiosamente, Fabregas e Vieira da calciatori hanno vissuto diverse stagioni insieme nell’Arsenal. CHIVU – «È considerato tra le alternative a Fabregas sulla panchina dell’Inter, ma il Parma è fiducioso di confermare Christian Chivu alla propria guida. 🔗 Leggi su Internews24.com