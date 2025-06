Nuovo allenatore Inter gradimento totale di Fabregas | entro domani la decisione! Abbandonata la pista De Zerbi

Il futuro dell'Inter si tinge di novità: Cesc Fabregas potrebbe essere il nuovo allenatore, e il suo gradimento totale segna una svolta cruciale. Abbandonata la pista De Zerbi, l'attenzione si concentra su alternative inaspettate. Questo cambio di rotta riflette un trend più ampio nel calcio moderno, dove le ex stelle diventano leader tecnici. Riuscirà Fabregas a portare la sua visione innovativa sulla panchina nerazzurra? La risposta è attesa con trepidazione

, le alternative sono.. Il toto nome per il nuovo allenatore dell’ Inter da ieri ha avuto il suo punto di svolta: dopo l’addio di Simone Inzaghi è Cesc Fabregas del Como il prescelto per la panchina nerazzurra. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, i contatti di ieri tra le parti sarebbero stati positivi, col tecnico spagnolo che avrebbe manifestato il proprio gradimento per l’interesse del club meneghino. Tra le alternative, invece, si defila De Zerbi. NUOVO ALLENATORE INTER – « Inzaghi ha salutato ufficialmente l’Inter, come si era già capito almeno 24 ore prima dell’incontro avvenuto ieri con i dirigenti nerazzurri, e ha abbracciato l’Al Hilal: oggi a Parigi la firma su un contratto biennale da 25 milioni di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nuovo allenatore Inter, gradimento totale di Fabregas: entro domani la decisione! Abbandonata la pista De Zerbi

Xabi Alonso nuovo allenatore del Real Madrid (ecco dove andrà Ancelotti) - Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente Xabi Alonso come nuovo allenatore, a partire dal 1° giugno 2025.

Se non si chiudesse in tempi brevi per il nuovo allenatore, per il Mondiale per Club l'#Inter potrebbe temporaneamente affidare la panchina a Stefano #Vecchi, che la prossima stagione sarà il tecnico dell'Under 23 nerazzurra. ? @SkySport Tweet live su X

Rivoluzione Inter: #Inzaghi lascia e va in Arabia. Inizia la ricerca del nuovo allenatore ??https://romanews.eu/rivoluzione-inter-inzaghi-lascia-e-va-in-arabia-inizia-la-ricerca-del-nuovo-allenatore/… #SerieA #ASRoma #RomanewsEU Tweet live su X

Questione allenatore: #Tudor un contratto per il prossimo anno ce l’ha quindi il topic potrebbe essere inutile ma quanto accaduto nell’ultimo mese continua a mantenerlo in allarme. Contatto con #Comolli già avvenuto, domani dovrebbe avvenire quello faccia Tweet live su X

