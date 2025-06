Nuovo allenatore Atalanta nel mirino tre mister per la panchina nerazzurra A breve la decisione definitiva

L'Atalanta è pronta a voltare pagina e la ricerca del nuovo allenatore si fa intensa. Tre nomi sul tavolo: Thiago Motta, Palladino e Juric. La scelta, che arriverà presto, potrebbe definire non solo il futuro nerazzurro, ma anche influenzare il già acceso panorama della Serie A, dove le panchine si scaldano e i tifosi sognano nuovi trionfi. Chi sarà in grado di mantenere viva la tradizione di un calcio spettacolare?

Nuovo allenatore Atalanta, tre mister nel mirino: Thiago Motta, Palladino o Juric. A breve la decisione definitiva della squadra nerazzurra Ormai ci siamo: a breve si capirà chi sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta. Tante voci, tante indiscrezioni, ma ecco la situazione attuale dopo quello che è anche stato l'addio di Gian Piero Gasperini settimana scorsa.

