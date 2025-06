Nuovi orizzonti della ricerca tra Sicilia Magna Grecia e Oriente | proseguono gli incontri Anassilaos

Scopri come la Sicilia, crocevia di culture tra Magna Grecia e Oriente, rivive grazie agli incontri dell'Associazione Culturale Anassilaos. In collaborazione con il Museo Archeologico e la Biblioteca Pietro De Nava, questi eventi illuminano nuove prospettive sulla nostra storia. Un'opportunitĂ imperdibile per appassionati e studiosi, che potranno esplorare il dialogo tra passato e presente. Non perdere l'occasione di essere parte di questa avventura culturale!

Proseguono gli incontri promossi dall’Associazione Culturale Anassilaos, congiuntamente con il Museo Archeologico e la Biblioteca Pietro De Nava, sul tema "Nuovi orizzonti della ricerca tra Sicilia, Magna Grecia e Oriente" patrocinati dal Comune di Reggio Calabria, dal Dipartimento di CiviltĂ . 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - "Nuovi orizzonti della ricerca tra Sicilia, Magna Grecia e Oriente": proseguono gli incontri Anassilaos

Approfondisci con questi articoli

Amirante (Nuovi Orizzonti): attenti al grido sordo dei giovani - Il progetto "Nuovi Orizzonti" si propone di ascoltare e rispondere alle esigenze dei giovani, promuovendo incontri che pongano al centro l'uomo e la dignitĂ della persona.

Segui queste discussioni su X

Assemblea Generale 2025 Confindustria #Brescia: l’evento “Nuovi orizzonti l’impresa continua” si terrà giovedì 12 giugno al Teatro Dis_play – Brixia Forum. Maggiori informazioni sul nostro sito: https://confindustriabrescia.it/contenuto/assemblea-generale-2 Tweet live su X

Buongiorno carissima @adelestancati ! L'amore per la conoscenza,l'abitudine a cose giĂ conosciute,la divina irrequietezza dell'animo porta l'uomo verso nuovi orizzonti e nel frattempo si costruisce la storia!? Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Nuovi Orizzonti, da 31 anni al servizio dei più vulnerabili

Come scrive ansa.it: Il 9 gennaio 1994, nella solennità del Battesimo di Gesù, nasceva Nuovi Orizzonti, la comunità internazionale fondata da Chiara Amirante, impegnata da oltre tre decenni nel recupero e nel ...

Pronti oltre 68 milioni di euro per ricerca e innovazione in Sicilia

Riporta newsicilia.it: “Grazie a questo intervento – spiega Tamajo – la Sicilia potrà attrarre nuovi talenti e risorse, migliorare la qualità della ricerca scientifica e tecnologica e stimolare la nascita di start-up e ...

Sicilia, dalla Regione oltre 68 milioni per ricerca e innovazione

Segnala strettoweb.com: La Regione Siciliana, infatti, ha pubblicato oggi l’avviso “Sicilia opportunità ... di ricerca (Ir) e il loro ammodernamento (dagli interventi strutturali ai nuovi allestimenti tecnologici ...