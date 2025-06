Nuove prospettive per la Juventus Giuntoli saluta

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo, dopo la risoluzione del contratto con Cristiano Giuntoli. Questo cambiamento non è solo una svolta per il club, ma riflette un trend più ampio nel calcio: l'incessante ricerca di innovazione e strategia. Con l'addio a Giuntoli, i bianconeri possono ora riaccendere le speranze di un futuro brillante. Quali saranno le prossime mosse per riportare la Vecchia Signora ai vertici?

Un capitolo si chiude La Juventus ha ufficialmente annunciato la risoluzione consensuale del contratto con Cristiano Giuntoli, ponendo fine a un biennio intenso ma controverso e aprendo a nuove prospettive. La decisione, maturata dopo una valutazione congiunta, segna l’inizio di una nuova era per il club bianconero, come comunicato dalla L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Nuove prospettive per la Juventus, Giuntoli saluta

