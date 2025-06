Nuove posizioni economiche ATA | oltre 57mila gli ammessi la maggior parte per la seconda I dati per provincia Corsi al via a luglio

Importante novità nel mondo scolastico: oltre 57mila ammessi ai corsi per le nuove posizioni economiche ATA! Con aumenti retributivi che possono raggiungere i 2000 euro lordi annui, questa iniziativa non solo valorizza le competenze dei lavoratori, ma segna anche un passo significativo verso una scuola più equa e motivata. A partire da luglio, il futuro del personale ATA si preannuncia luminoso e ricco di opportunità!

Si è svolta oggi la riunione tra Ministero e Sindacati sull'avvio dei corsi di formazione per l'attribuzione delle nuove 46.297 posizioni economiche ATA, finalizzate alla valorizzazione delle competenze acquisite dai lavoratori con aumenti retributivi annui compresi tra i 700 e i 2000 euro lordi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

