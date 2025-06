Nuove indiscrezioni e un teaser ufficiale fanno luce sui prossimi pieghevoli Samsung

Samsung si prepara a sorprendere il mercato con l'attesissimo Galaxy Z Fold7, annunciato da un teaser che promette "Ultra" funzionalità. Con la crescente domanda di dispositivi pieghevoli, questo modello potrebbe rappresentare una svolta nell'innovazione tecnologica. Le aspettative sono alte: cosa ci riserverà l'evento Unpacked estivo? Scoprite come Samsung sta ridefinendo il concetto di smartphone e quali potrebbero essere le novità che cambieranno il nostro modo di vivere la tecnologia!

Samsung ha diffuso un teaser che anticipa le "Ultra" capacità di Galaxy Z Fold7. Ci sono nuovi rumor sulle novità dell'evento Unpacked estivo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Nuove indiscrezioni (e un teaser ufficiale) fanno luce sui prossimi pieghevoli Samsung

Leggi anche questi approfondimenti

Garlasco, dai verbali nuove indiscrezioni sulle gemelle Cappa - Diciotto anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, le nuove indiscrezioni dai verbali sulle gemelle Cappa riaccendono i riflettori su un caso che ha scosso l’Italia.

Segui queste discussioni su X

#POWELL SI DIMETTE? RUMOR INFIAMMANO WALL STREET. Il futuro della Federal Reserve in bilico tra incertezze e nuove strategie. Leggi cosa c’è dietro le indiscrezioni Tweet live su X

Il petrolio vola: Brent a 64$ al barile (+2,3%) in scia all'iniziativa bipartisan del Congresso Usa per imporre nuove sanzioni all'industria petrolifera russa. Secondo indiscrezioni di stampa, le nuove misure mirano a scoraggiare i principali acquirenti, come Cina Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Nothing Phone 3: il teaser ufficiale conferma l'assenza dei LED sul retro

Lo riporta hwupgrade.it: Il Nothing Phone 3 si prepara a debuttare a luglio con un cambiamento importante: via la celebre Glyph Interface a LED, spazio a un look più minimal e a nuove funzioni guidate dall’intelligenza artifi ...

La nuova FIAT Cronos 2026 svelata con un teaser

Da msn.com: FIAT ha svelato il primo teaser ufficiale della nuova FIAT Cronos MY2026 ... Secondo alcune indiscrezioni, questo aggiornamento potrebbe rappresentare l’ultima evoluzione della FIAT Cronos ...

La nuova Alfa Romeo Stelvio inizia a mostrarsi in un primo video ufficiale

Segnala it.motor1.com: La nuova Alfa Romeo Stelvio è una delle novità ... subito sopra la targa. Indiscrezioni che trovano conferma nel video teaser ufficiale. Per quanto riguarda il resto bocche ancora cucitissime da parte ...