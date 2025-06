Nuova vita per il Bar Centrale | inaugurazione con musica buffet e tante novità

L’evento promette di essere un’occasione imperdibile per riscoprire il cuore pulsante di Piazza della Repubblica. Con musica coinvolgente, un delizioso buffet e tante sorprese, il Bar Centrale torna a vivere con un volto fresco e dinamico, grazie alla passione e alla creatività di Sara Morelli. Non perdete questa festa di rinascita, dove tradizione e innovazione si incontrano per scrivere un nuovo capitolo di convivialità e spirito di comunità.

È fissata per il mese di giugno l’inaugurazione ufficiale della nuova gestione del Bar Centrale di Piazza della Repubblica, punto di riferimento del paese, che ora passa nelle mani di Sara Morelli, giovane imprenditrice locale con una lunga esperienza nel settore della ristorazione. L’evento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Nuova vita per il Bar Centrale: inaugurazione con musica, buffet e tante novità

