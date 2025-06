Nuova strage della fame a Gaza In coda per gli aiuti | uccisi in 27

L'Idf ammette: "Colpi di arma da fuoco su alcuni sospetti". La condanna dell'Onu: "Inaccettabile, sono crimini di guerra". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nuova strage della fame a Gaza. In coda per gli aiuti: uccisi in 27

Israele lancia "operazione Carri di Gedeone", nuova strage come nel 1200 AC per prendersi "aree strategiche" di Gaza, 150 morti in 24 ore - Israele avvia l'operazione "Carri di Gedeone", un'azione militare che ricorda le massacri del 1200 a.

Striscia di Gaza, nuova strage di civili durante la consegna degli aiuti umanitari a Rafah: l’Idf ammette l'attacco e l'Onu chiede un'indagine indipendente Tweet live su X

Ancora un strage di civili palestinesi nei pressi di un centro di distribuzione degli aiuti della Gaza Humanitarian Foundation. Almeno 27 i morti tra le persone in fila per il cibo. Israele stavolta ammette di aver sparato ma parla di "individui fuori dal percorso autor Tweet live su X

Siete solo dei vigliacchi. Usate la calunnia e il fango, da veri squadristi. E contribuirete con una solida donazione alla nuova nave di soccorso. Fate un tweet sul rinvio a giudizio per strage a Cutro. Vergognatevi. Tweet live su X

Gaza, all'alba una nuova 'strage del pane'. Onu: raid su centri aiuti sono crimini di guerra

Da msn.com: Onu: raid su centri per aiuti a Gaza sono crimini di guerra L'Onu afferma che gli "attacchi mortali" intorno ai siti di aiuti a Gaza sono "crimini di guerra". Oggi per il terzo giorno la protezione ci ...

Nell’inferno di Gaza si spara pure sulla fame

Secondo lanotiziagiornale.it: A Gaza il pane continua a essere moneta di scambio tra la fame e la morte. La nuova “strage del pane” avvenuta nelle ultime ore ... Read more ...