Nuova ma abbandonata la sede ora è nel degrado Lo spreco del Consorzio di bonifica

La nuova sede del consorzio di bonifica, ora abbandonata e in degrado, racconta una storia di spreco e disillusione. In un contesto di crescente malcontento tra agricoltori e proprietari terrieri, il grido di protesta si fa sempre più forte. Con i servizi che non soddisfano e le cartelle di pagamento che aumentano, siamo di fronte a un bivio: rinnovare la fiducia nelle istituzioni o voltare le spalle a un sistema sempre più inefficace?

Da una parte, il durissimo scontro su avvisi e cartelle di pagamento inviati ad agricoltori e proprietari terrieri sempre più esasperati e non più disposti a sborsare soldi per servizi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Nuova ma abbandonata, la sede ora è nel degrado. Lo spreco del Consorzio di bonifica

Nuova ma abbandonata, la sede ora è nel degrado. Lo spreco del Consorzio di bonifica

Si legge su quotidianodipuglia.it: Da una parte, il durissimo scontro su avvisi e cartelle di pagamento inviati ad agricoltori e proprietari terrieri sempre più esasperati e non più disposti a sborsare soldi per ...

Forio d'Ischia, nuova sede del Comune nell’ex caserma abusiva

Lo riporta ilmattino.it: Per anni è stato il simbolo dell’abbandono e del degrado: un moncone di cemento sulla panoramica collina del Capizzo, affacciata sulla baia di Citara, dove avrebbe dovuto sorgere ...

L'ex sede comunale di Buso abbandonata al degrado

Scrive ilgazzettino.it: A segnalare una situazione che avrebbe bisogno di essere sanata nella ex sede comunale della frazione di Buso, intrappolata nell'area esterna, tra erbacce e rampicanti rigogliosi, è il ...