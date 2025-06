Nuova aggressione nel carcere di Sollicciano | detenuto colpisce un agente con un pugno in faccia

Nuova notte di tensione a Sollicciano, dove un agente della polizia penitenziaria è stato colpito con un pugno in faccia da un detenuto durante le operazioni di rientro in cella. Un episodio che solleva ancora una volta il problema della sicurezza nelle carceri italiane e la difficile gestione quotidiana delle forze dell’ordine. La domanda resta: come garantire un ambiente più sicuro per operatori e detenuti?

Firenze, 4 giugno 2025 – Nuova aggressione nel Reparto giudiziario maschile del carcere di Sollicciano ( Firenze) da parte di un detenuto contro un agente della polizia penitenziaria mentre stava facendo rientrare in cella un altro detenuto. «Un'aggressione improvvisa, inaspettata - denuncia il sindacato Uilpa Polizia penitenziaria - L'agente è stato c olpito con un pugno in pieno viso e poi al braccio da un ferro appuntito. Grazie all'allarme antiaggressione e all'intervento di altri colleghi, si è scongiurato un epilogo ben più grave, bloccando l'aggressore che non accennava a fermarsi tant'è che successivamente due poliziotti si sono dovuti recare al pronto soccorso». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova aggressione nel carcere di Sollicciano: detenuto colpisce un agente con un pugno in faccia

