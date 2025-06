Nuova aggressione al terminal bus di Arezzo | denunciato l’uomo già protagonista di un episodio simile a maggio

Una volta ancora, il terminal dei bus di Arezzo si trasforma in scena di violenza. La stessa persona coinvolta in un episodio simile a maggio ha scatenato un'altra aggressione questa mattina, minacciando autisti e personale. Mentre le autorità indagano, cresce il timore per la sicurezza di chi quotidianamente utilizza quei mezzi. La domanda ora è: quando potremo contare su un ambiente più sicuro per tutti?

Un nuovo episodio di violenza si è verificato questa mattina presso il terminal dei bus di Arezzo. Ancora una volta, il protagonista è lo stesso individuo già denunciato a maggio per aver aggredito un autista della Valtiberina e minacciato personale di Autolinee Toscane. L'episodio è iniziato a bordo di un mezzo di trasporto, dove gli operatori della ditta Holacheck stavano effettuando un controllo. L'uomo ha avuto un acceso diverbio con i controllori, per poi scendere dal bus insieme al proprio cane di grossa taglia. Ne è nato un parapiglia che ha coinvolto anche il conducente del mezzo. Durante l'alterco, un secondo soggetto avrebbe addirittura sputato contro un altro autista.

